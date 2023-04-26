تمديد الحبس الانفرادي لنافالني في محاكمة مغلقة بعيدا عن أعين وسائل الإعلام

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بعد 15 يوما في الحبس الانفرادي، أعيد المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى زنزانة انفرادية فيما تبدأ جولة جديدة المحاكمة ضده.

وأعلن حلفاء ومؤيدو نافالني عبر تطبيق تليجرام، إنه جرى انتهاك مبدأ السجن الحديدي بالسماح للسجين بيوم واحد للراحة عقب 15 يوما في الحبس الانفرادي الذي التزمت به روسيا خلال الحقبة السوفيتية، في حالة نافالني.

وبدأت الجولة الجديدة من المحاكمة ضد نافالني اليوم الأربعاء، ولم يتم السماح للإعلام بدخول قاعة المحكمة.

وهذه هي المرة الرابعة عشر التي يقضيها نافالني في الحبس الانفرادي منذ الصيف الماضي، حيث الأوضاع قاسية للغاية.

ولا يمكن للسجناء شراء أي طعام إضافي أو أن يزورهم الأقارب.

وقال نافالني مؤخرا أيضا إن الوقت الذي يقضيه في كتابة الخطابات قد قصر.

وتتمحور جولة المحاكمات الجديدة حول نشاطه المتطرف المزعوم ، بينما يتحدث رمز المعارضة عن "تهمة سخيفة ومنافية للمنطق ".

ويتهم بإعداد هجمات إرهابية في السجن.