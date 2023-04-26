إعدام رجل متهم بتهريب كيلوجرام من الحشيش في سنغافورة

أعدمت سنغافورة اليوم الأربعاء، رجلا (46 عاما) لإدانته بتهريب كيلوجرام من الحشيش، في خطوة أدانها نشطاء حقوقيون.

وأكدت منظمة العفو الدولية إعدام تانجاراجو سوبياه، الذي أدين بتهريب 1017 جراما من الحشيش، في سجن تشانجي.

وقالت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية مينج يو هاه في بيان: "هذا الإعدام غير القانوني يظهر مجددا الإخفاق الكبير لاتباع سنغافورة العنيد لعقوبة الاعدام".

وأضافت: "هناك الكثير من العيوب في القضية، من الافتقار للكشف عن الأدلة الرئيسية إلى المحاكمة، بالإضافة إلى أن الاعتماد المستمر على عقوبة الاعدام يجعل هذا إعداما قسريا وفقا لقانون حقوق الانسان الدولي".

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "لدينا جميعا مخاوف بشأن ضمان الحقوق واحترام ضمانات المحاكمة العادلة".

وأضافت: "نطالب حكومة سنغافورة بتبني توقف رسمي لعمليات الإعدام للمدانين في التهم المتعلقة بالمخدرات، وضمان حق حصول جميع المتهمين على محاكمة عادلة وفقا للالتزامات الدولية".