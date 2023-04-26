 الصين: التحقيق مع رئيس تحرير دار نشر في تايوان للاشتباه في إضراره بالأمن القومي - بوابة الشروق
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الصين: التحقيق مع رئيس تحرير دار نشر في تايوان للاشتباه في إضراره بالأمن القومي

بكين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 9:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 9:46 ص
ذكرت تشو فينجليان، المتحدثة باسم المكتب المختص بشئون تايوان في الصين، اليوم الأربعاء، في إحاطة صحفية منتظمة في بكين أن لي هانهي، رئيس تحرير دار نشر في تايوان، يخضع للتحقيق للاشتباه في تورطه في أنشطة، تضر بالأمن القومي.

وأضافت تشو أن السلطات ستضمن حماية حقوقه، بموجب القانون، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية عن تشيو تاي-سان، رئيس مجلس شئون البر الرئيسي قوله إن حكومة تايوان ستتحدث مع أسرة لي هانهي لمعرفة كيفية التعامل مع الوضع.

يذكر أن لي هانهي انتقل إلى تايوان من الصين، قبل أعوام ونشر العديد من الكتب الأكثر مبيعا باللغة الصينية، طبقا لما ذكرته "إذاعة تايوان الدولية".

وفقدت أسرته أثره في مارس الماضي، بينما كان يزور أقرباء له في شنغهاي وأصدر كتاب وآخرون، في دار نشر "جوسا برس" في تايوان بيانا، يطالبون فيه السلطات الصينية بإطلاق سراحه.

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