دبلوماسي روسي: لم يتم إحراز تقدم حقيقي لحل القضايا المتعلقة باتفاق الحبوب

أعلن جينادي جاتيلوف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم إحراز تقدم حقيقي لحل القضايا التي أثارتها موسكو بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي من المقرر أن ينتهي أجل العمل به الشهر المقبل.

وأوضح جاتيلوف للصحفيين في مقر البعثة الروسية الدائمة في جنيف أن موقف روسيا من تمديد الاتفاق لم يتغير.

وتقول موسكو إنها لن توافق على التمديد ما لم يقم الغرب بإزالة العراقيل التي تعيق الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة.

من جانبه، قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، قبل يومين، إنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو سترد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وهددت روسيا مرارا بإلغاء مشاركتها في اتفاق الحبوب المقرر أن ينتهي سريانه في 18 مايو.