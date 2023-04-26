 رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال طائرتين لنقل رعايا بلاده العالقين في السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال طائرتين لنقل رعايا بلاده العالقين في السودان

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 8:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 8:49 ص

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /الثلاثاء/، بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية السودان، بسبب الأحداث الدامية هناك.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي، أن السوداني، وجه اليوم، بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية السودان، بسبب "الأحداث الدامية هناك".
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء العراقي وجّه أيضا الجهات الأمنية المختصة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة المواطنين وإعادتهم إلى أرض الوطن بالسرعة الممكنة".


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