روسيا تحذر من التدخلات الخارجية في السودان

حذرت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا، من التدخلات الخارجية في السودان.

وشددت إيفستينييفا ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء ـ على أهمية عمل جميع الوسطاء بشكل موحد على تهدئة الأوضاع في السودان وعدم الزج أجنداتهم الخاصة في هذا الصراع.

وأكدت الدبلوماسية الروسية، تأييد بلادها الدول التي صرحت بعدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السودانية؛ لأن هذا من شأنه أن يحول البلاد إلى ميدان للصراعات الجيوسياسية، على حسب تعبيرها.

ويأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "فولكر بيرتس" من تداعيات استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، مشيرًا إلى أن الطرفين المتقاتلين تجاهلا قوانين الحرب وأعرافها، إذ شنا هجمات على المناطق المكتظة بالسكان دون الأخذ بعين الاعتبار سلامة المدنيين والمستشفيات أو حتى السيارات التي تقل المرضى والجرحى.