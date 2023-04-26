شريف سلامة: مسلسل «كامل العدد» إضافة في مشواري الفني

أكد الفنان شريف سلامة أن مسلسل (كامل العدد)، الذي عرض في موسم رمضان المنتهي، يمثل إضافة ونقطة تحول في مشواره الفني.

وقال شريف سلامة -في تصريح اليوم الأربعاء- إنه يشعر بسعادة كبيرة عندما يسمع أن الجمهور حزين لانتهاء المسلسل عند 15 حلقة ولديه رغبة في استمراره أكثر من ذلك ما يعني النجاح الكبير الذي حققه العمل وأن رسالته وصلت للمشاهدين.

وأضاف أن تفاعل الجمهور مع شخصيته كطبيب تجميل في المسلسل هو دليل على نجاح العمل الذي يسلط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية، مشيرا إلى أن كواليس المسلسل كانت ممتعة ومليئة بالضحك والصداقة وأن الكوميديا الموجودة في العمل طغت على الأجواء.

وأكد شريف سلامة أن المسلسل قدم وجبة متنوعة تضمنت الدراما والمشاعر والرومانسية والكوميديا حيث ناقش العمل المشاكل التي تواجه الرجل والمرأة بعد الطلاق وتأثيرها على الأطفال.

ويتكون مسلسل (كامل العدد) من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حول ليلى تيمور (دينا الشربيني) التي تجسد دور امرأة مطلقة تزوجت في سن صغيرة ولديها 4 أبناء وتعاني في تربيتهم وتعيش قصة حب تجمعها بالفنان وشريف سلامة، ولكن في بداية تعارفهما سيكون بينهما خلاف، ولكن سرعان ما تتحول هذه العلاقة إلى حب.

يشارك في بطولة المسلسل آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، إسعاد يونس، وتأليف يسر طاهر، ورنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.