تقرير دولي: استهلاك القهوة في إفريقيا يسجل رقما قياسيا

أفاد تقرير للمنظمة الدولية للقهوة، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، بأن شعبية مشروب القهوة في قارة أفريقيا باتت تزداد يوما بعد يوم.

وأشار التقرير إلى أن قارة أفريقيا استهلكت 12.87 مليون جوال من القهوة (الجوال الواحد يزن 60 كجم) خلال موسم حصاد 2021/ 2022.

وأوضحت المنظمة أن معدل استهلاك القهوة في القارة السمراء يزداد سنويا بمعدل 2.6%؛ مما جعل القارة تسجل رقما قياسيا في استهلاك القهوة الذي ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بموسم 2017/ 2018.

وكشف التقرير أن كوت ديفوار تصدرت الدول التي يزداد فيها معدل استهلاك القهوة بشكل مطرد، حيث ارتفع الاستهلاك فيها على أساس سنوي بنسبة 50% تلتها الكاميرون (25.5%) ثم المغرب (14.7%) ثم جنوب أفريقيا (12.7%) ونيجيريا (9.8%).

ولفت التقرير إلى أن ترتيب المستهلكين الرئيسيين للقهوة في أفريقيا لم يتغير؛ فمازالت أثيوبيا تهيمن على موقع الصدارة كمنتج ومستهلك، فيما جاء ترتيب الدول الرائدة في استهلاك القهوة على النحو التالي: الجزائر، مصر، المغرب، جنوب أفريقيا وتونس. وبوجه عام، استأثرت الدول الست سالفة الذكر بما يقرب من 75% من استهلاك القهوة على مستوى قارة أفريقيا.

وأشارت المنظمة الدولية للقهوة إلى أن كوت ديفوار أصبحت رائد استهلاك القهوة في منطقة غرب أفريقيا بينما باتت جمهورية الكونغو الديمقراطية مستهلك القهوة الأول في منطقة وسط قارة أفريقيا.

وتوقعت المنظمة تواصل وتيرة ارتفاع استهلاك القهوة في قارة أفريقيا خلال موسم حصاد 2022 /2023 حيث سيتجاوز الاستهلاك حاجز الـ 13 مليون جوال (الجوال الواحد = 60 كجم) للمرة الأولى في تاريخ القارة.

ويعد استهلاك القهوة أساسيا في أوروبا وأمريكا.. وأصبحت آسيا وأفريقيا منافستين لهما في هذا المضمار خلال السنوات القليلة الماضية.