أمريكا تخصص مكافآت مقابل معلومات عن مجرمين لانتهاكهم عقوبات ضد كوريا الشمالية

أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال و/أو إدانة مواطن كوريا الشمالية سيم هيون سوب، وتخصيص مكافأة قدرها 500 ألف دولار لمن يدلى بمعلومات تفضي إلى اعتقال أو إدانة الصينييْن تشين جومينج وهان لينلين، وذلك لتورطهم في جرائم جنائية مختلفة ولانتهاكهم عقوبات ضد كوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء ، أن وزارة العدل الأمريكية اتهمت هؤلاء الأفراد الثلاثة بارتكاب جرائم جنائية مختلفة، وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الكوري الشمالي سيم.

ووفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية، استخدم تشين وهان وسيم العديد من الشركات الوهمية لشراء منتجات التبغ وغيرها من السلع للعملاء الكوريين الشماليين وغسل الدولار الأمريكي مقابل هذه الشحنات.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيانها، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل على منع أنشطة كوريا الشمالية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وجددت واشنطن التزامها بالعمل مع شركائها المقربين وحلفائها لتعطيل الأنشطة المالية والمدرّة للدخل غير المشروعة لكوريا الشمالية في جميع أنحاء العالم.