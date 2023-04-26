استطلاع: الشركات الأمريكية في الصين متشائمة بشكل متزايد مع تصاعد التوترات

تخشى الشركات الأمريكية في الصين بشكل متزايد من مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، وفقا لدراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة الأمريكية في الصين.

وأعرب 87% من المشاركين في الدراسة عن تشاؤمهم بشأن توقعات العلاقة بين أكبر الاقتصادات في العالم، مقارنة بـ 73% في استطلاع ثقة الأعمال الأخير.

ويفكر ما يقرب من ربع هؤلاء الأشخاص، أو بدأوا بالفعل، في نقل سلاسل التوريد الخاصة بهم إلى دول أخرى. وأفاد 27% بأن شركاتهم "أعادت ترتيب الأولويات لصالح دول أخرى" بزيادة قدرها 22 نقطة مئوية عن استطلاع للرأي أجري في وقت سابق من هذا العام.

وأشار حوالي الثلثين إلى التوترات الثنائية وعوامل الخطر الجيوسياسية الأخرى باعتبارها أهم القضايا بالنسبة للموظفين الأجانب عند التفكير في وظيفة محتملة في الصين.

ومع ذلك، فإن 59% من الشركات الأمريكية لديها مراجعة إيجابية حول التعافي الاقتصادي للصين من جائحة كوفيد 19.

وتمر الروابط بين بكين وواشنطن بأسوأ حالاتها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1979. ومن بين مصادر الخلاف دعم الصين لحرب روسيا في أوكرانيا ومطالباتها في بحر الصين الجنوبي والضوابط الأمريكية على صادرات التكنولوجيا الفائقة والحرب التجارية المستمرة مع الرسوم الجمركية العقابية.