طرح 1500 غرض من ممتلكات المغني فريدي ميركوري الخاصة للبيع

من المقرر إجراء معرض ومزاد لمدة شهر يعرض أكثر من 1500 غرض من المجموعة الخاصة للمغني البريطاني فريدي ميركوري خلال هذا الصيف.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أنه سيتم عرض أغراض من منزل ميركوري في غرب لندن من الرابع من أغسطس حتى الخامس من سبتمبر المقبلين، وهو ما كان سوف يصادف عيد ميلاده الـ77.

وتضم الأغراض مجموعة كبيرة من الملابس واللوحات وأغراض من الحياة اليومية لميركوري.

ومن المتوقع أن يصل سعر الأغراض في المزاد إلى 80 ألف جنيه استرليني (99700 دولار).

كما سيطرح في المزاد كتابة بخط اليد لم تظهر من قبل لكلمات أغنية " نحن الأبطال" التي غنتها فرقة كوين، وتعد إحدى أشهر أغاني الفريق.

ويبلغ سعر كلمات الأغنية، المكتوبة على أكثر من تسع صفحات، نحو 200 ألف إلى 300 ألف جنيه استرليني.