البحرين تعرب عن تعازيها لمصر في استشهاد مساعد الملحق الإداري بسفارتها بالخرطوم

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن تعازيها ومواساتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم، لدى توجهه إلى مقر السفارة لتأدية واجباته الوطنية في متابعة عمليات إجلاء المواطنين المصريين من جمهورية السودان الشقيقة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وجددت الخارجية البحرينية وفقًا لوكالة أنباء البحرين، دعوتها لجميع الأطراف السودانية إلى تغليب الحكمة وضبط النفس والوقف الفوري للاشتباكات المسلحة، وضمان أمن وسلامة المدنيين والفرق الدبلوماسية والأممية، والعودة إلى الحوار واستكمال الاتفاق الإطاري السياسي نحو حل سياسي مستدام يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.