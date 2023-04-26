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يعرف التوحد بأنه إعاقة في النمو تؤثر على كيفية تفاعل الطفل مع العالم، فيما يتميز بميزتين أساسيتين بما في ذلك التواصل الاجتماعي وأنماط السلوك المقيدة والمتكررة.

وأكدت الإحصائيات أن التوحد يصيب على الأقل طفلا واحدا من بين كل 65 طفلا تتراوح أعمارهم بين 2 و 9 أعوام.

ويعد التوحد أيضًا أكثر شيوعًا عند الرجال منه عند النساء، ولكن يمكن أن تساعد ملاحظة العلامات المبكرة للتوحد في تجنب المضاعفات التي قد تؤثر على الأشخاص.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول طريقة التعرف على التوحد مبكرًا لتجنب المضاعفات.

*العلامات الشائعة للتوحد

- تأخير في تطور اللغة:

يصاب الطفل بتأخير أو تراجع في اللغة المنطوقة، فضلًا عن استخدام محدود للغة عند التواصل.

ويفضل للأطفال المصابون بالتوحد اللعب الفردي مع عدم المشاركة في اللعب الاجتماعي مع الآخرين.

وتعد الصورة النمطية أو السلوكيات المتكررة مثل رفرفة اليدين أو هز الجسم أو الدوران في دوائر من الخصائص النموذجية للطفل المصاب بالتوحد.

وعادة ما يتم ملاحظة اللعب غير النمطي أو المتكرر عند الأطفال المصابين بالتوحد، مثل فتح وإغلاق الأبواب، وإضاءة وإطفاء الأنوار مع الانتباه المفرط لأجزاء من الأشياء مثل عجلات سيارة لعبة.

• وفيما يلي العلامات الحمراء للتوحد التي يجب أن تعرفها لتجنب المضاعفات:

- ضعف الاستجابة للاتصال بالاسم عند بلوغه عام واحد.

- عدم الإشارة إلى الأشياء ببلوغ 14 شهرًا.

- عدم وجود تواصل جسدي ببلوغ 18 شهرًا.

- لا توجد كلمة ذات معنى بعمر 18 شهرًا.

- أنماط الأنشطة الثابتة.

- قلة التفاعل مع الأصدقاء.

- لديه أنماط حركية غريبة أو سلوكيات متكررة.

- المشي على أصابع القدم.

- تكرار الكلمات والعبارات.