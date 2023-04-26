مدينة جمصة بالدقهلية ترفع كفاءة الشاطئ والشوارع لاستقبال المصطافين خلال الصيف

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أعلن أيمن عزت رئيس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، استمرار أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين؛ لاستقبال المصطافين خلال فصل الصيف، تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وكشف رئيس مدينة جمصة، عن متابعة أعمال فرق العمل التنفيذية برئاسة مجلس المدينة؛ لرفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق بالمدينة، وبشاطئ المصيف خاصة مع استمرار توافد المصطافين والزوار من جميع المحافظات خلال أيام الإجازة.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة من قبل نواب رئيس المدينة، بالمرور على الشاطئ؛ للتأكد من أعمال التأمين، وتواجد سيارات الإسعاف في نقاط تمركزها على الشاطئ.

ووجه بجاهزية فريق الإنقاذ للتعامل الفوري مع أية طوارئ، ومتابعة أعمال تنظيف المشايات من الرمال، لراحة كبار السن وذوي الهمم في أثناء نزولهم وعودتهم من الشاطئ خاصة.

وأشار رئيس المدينة، إلى متابعة مدير جهاز النظافة لأعمال رفع المخلفات، وكنس الشوارع، ورفع الأتربة بجميع المناطق بالشوارع الرئيسية والفرعية، وأعمال رفع كفاءة الحدائق، وزراعة وري الأشجار بها؛ لإتاحتها أمام الرواد والمصطافين.

ووجه رئيس المدينة، بتنفيذ التوعية اللازمة للزائرين؛ للالتزام باتباع التعليمات والإرشادات المتعلقة بالشاطئ؛ بهدف الحفاظ على الجميع وقضاء إجازة آمنة.

وكشف عن متابعة المحافظ الشخصية يوميا؛ لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة مدينة جمصة؛ باعتبارها المصيف الأوحد بالمحافظة؛ لإرضاء المواطنين والرواد والمصطافين الوافدين على المدينة.