هالاند يتخطى صلاح وينفرد بإنجاز تاريخي في البريميرليج

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انفرد إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، بالرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد البريميرليج خلال 38 مباراة متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول.

إيرلينج هالاند انفرد بالرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي بنظام الـ 38 جولة برصيد 33 هدفا متخطيا محمد صلاح (32 هدفا).

وسجل هالاند الهدف الرابع أمام أرسنال ليصل لهدفه رقم 33 خلال 31 مباراة بالدوري الإنجليزي مع تبقي 7 مباريات يستطيع خلالهم توسيع الفارق مع رقم صلاح.

واحتفظ صلاح بالرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد خلال 38 جولة منذ موسم 2017 - 2018 وحتى الموسم الجاري.