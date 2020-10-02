 إصابة 4 أشخاص إثر تصادم بين سيارتين نصف نقل في الشرقية - بوابة الشروق
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إصابة 4 أشخاص إثر تصادم بين سيارتين نصف نقل في الشرقية

فاطمة علي:
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 11:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 11:14 ص
أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بناحية التل الكبير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل عند منطقة الصينية بناحية التل الكبير، وتم إسعاف المصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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