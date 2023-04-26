سراج يطالب جماهير الأهلي بمساندة فريق السلة ويرفض دعوات المقاطعة

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ووجه محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي، رسالة لجماهير القلعة الحمراء، بعدما انتشرت دعوات جماهيرية تنادي بمقاطعة حضور المباريات في الفترة القادمة.

وكتب سراج الدين عبر فيس بوك:"الحمدلله والشكر لله، ربنا يفك ضيق الجميع والأحداث اليومين اللي فاتوا عاملة ضغط نفسي، على الواحد بشكل مش طبيعي وكواليس كتير أوي الناس مش عارفها، ويمكن علشان كدة كنت بقول امبارح مليش مزاج أحضر حاجة".

وأضاف:"دلوقتى بتكلم في العموم مش قصدي بطولة البال بالذات خالص، بسبب كم الضغوطات النفسية والحالة المزاجية للواحد لكن هل ده معناه أن الناس متروحش أو بقول للناس متروحش ولا بعمل دعوة عدم حضور، لا طبعا مش ده مقصد الكلام خالص".

أضاف:"وعلى فكرة المقاطعة مش هتحل المشكلة من جذورها ومش هيغير الملف للأفضل، اللي هيحصل إن يحصل تنسيقات أكثر مع الجهات الأمنية وده دور مجلس الإدارة وأكيد هيحصل الفترة الجاية".

وأتم:"خليكم ورا فريقكم رجالة فريق السلة ملهمش ذنب في الكواليس دي كلها، وأول مرة نشارك في البطولة بنظامها الجديد وكنا منتظرين ده من زمان وإن شاء الله أكون فصلت شوية نفسيا وهكون موجود معاهم وهحضر أكيد... الله المستعان".