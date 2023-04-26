وزير الزراعة يوجه بمتابعة حصاد القمح وتفعيل الزراعة التعاقدية ومرونة توزيع الأسمدة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع مديري مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات؛ لمتابعة العديد من الملفات المهمة، والتي على رأسها متابعة حصاد القمح ومنع التعديات على الأراضي الزراعية، وتفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة وفول والصويا والقوافل البيطرية والتحسين الوراثي، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة.

في بداية الاجتماع، وجه وزير الزراعة الشكر للمزارعين على دورهم الوطني في دعم بلدهم في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجها مديري المديريات بضرورة متابعة حصاد القمح وتوعية المزارعين بتوريد المحصول، خاصة بعد زيادة سعره إلى 1500 جنيه للأردب.

كما وجه القصير بضرورة توعية المزارعين بالأساليب الحديثة في الزراعة والحصاد واستخدام التقاوي المعتمدة الجيدة، مما يسهم في زيادة الإنتاجية من وحدة الأرض مع تقليل الفاقد والمحافظة على جودة المحاصيل.

وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة توعية المزارعين بالانضمام إلى منظومة الزراعة التعاقدية، والتي أصبحت حقيقة وواقع وحلما كبيرا كانت تسعى الدولة لتحقيقه، مؤكدا أنه تم تفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية، مثل الذرة والفول الصويا وعباد الشمس، بالإضافة إلى القمح والقطن حيث تضمن الدولة أسعار مجزية للفلاحيين.

وطالب الوزير، بتسهيل صرف الأسمدة للمزارعين، مشيرا إلى تطبيق المنظومة الجديدة التي تقضي على التلاعب أو تهريب الأسمدة، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات، وإزالة أي حالة تعدِ في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما كلف الوزير، مديري مديريات الزراعة بتوعية المزارعين بآثار التغيرات المناخية على الزراعة، وكيفية مواجهتها من خلال أساليب الزراعة الحديثة واختيار التقاوي الجيدة، وتكثيف جهود الإرشاد الزراعي وقيام الجمعيات الزراعية بدورها في هذا الشأن بتوصيل الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين.

وأكد القصير ضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التحول للري الحديث، وتعريف المزارعين بالفوائد التي تعود عليهم، فضلا عن العمل على تيسير الإجراءات على المزارعين، للتحول للري الحديث، وإزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشروع.

‏كما وجه مديري مديريات الزراعة بالمحافظات بمتابعة مشروعات حياة كريمة وجميع أصول الوزارة كلٍ في نطاق محافظته؛ لضمان استغلالها على الوجه الأمثل، وكذلك العمل على حل مشكلات المزارعين أول بأول.

ووجه ‏وزير الزراعة كذلك مديري مديريات الطب البيطري في المحافظات بمتابعة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعمل على المكافحة المستمرة للأمراض وتكثيف حملات التحصين والقوافل البيطرية، بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية ومعاهد الصحة الحيوانية المعنية، وكذلك ضرورة المتابعة المستمرة لمشروع تحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي والتأمين على الماشية، بالإضافة إلى متابعة منظومة الأعلاف، وتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الأسماك والدواجن؛ لضمان سلامة وجودة الغذاء للمواطنين.