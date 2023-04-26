إصابة شخصين في انهيار منزل بمغاغة في المنيا

أصيب شخصان إثر انهيار شرفة منزل بقرية دهروط التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانهيار شرفة منزل كائن في قرية دهروط التابعة لمركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين انهيار جزء من منزل ريفي قديم ملك محمد قطب، كائن في قرية دهروط التابعة للوحدة المحلية لطنبدي بمركز مغاغة، حيث انهارت الشرفة، ما أسفر عن إصابة أحمد محمد قطب 33 عاما، عامل، ومحمد حسني أبو الحسن، 42 عاما، مزارع، ويقيمان بالقرية وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

وبانتقال فريق من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والفحص، تبين أن المنزل مكون من طابقين وتم إخلاؤه من السكان وتم فصل المرافق وعمل كردون أمني حفاظا على حياة المارة، وإخطار لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط للمعاينة وإعداد تقرير هندسي لاتخاذ اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.