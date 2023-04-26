أمر ملكي سعودي يتضمن ترقية 40 قاضيا في ديوان المظالم

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بترقية 40 قاضيا في ديوان المظالم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري في السعودية، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قوله إن الأمر الملكي تضمن ترقية ثلاثة قضاة إلى رئيس محكمة استئناف، وترقية خمسة قضاة إلى قاضي استئناف، وترقية تسعة قضاة إلى رئيس محكمة/ ب.

وأضاف أنه تمت ترقية قاضٍ إلى وكيل محكمة/ أ، وترقية عدد ثلاثة قضاة إلى وكيل محكمة/ ب، وترقية قاض إلى قاضي/ أ، وترقية 12 قاضيا إلى، قاضي/ ب، وترقية ستة قضاة إلى قاضي/ ج".

وأكد اليوسف أن الأمر الملكي يأتي ليؤكد حرص القيادة السعودية على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به، للوصول للتميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم ويحقق الجودة والكفاءة.

وكان الملك سلمان أصدر، في مارس الماضي، سبعة أوامر ملكية في مقدمتها تعيين وزير للإعلام ونائب للاستخبارات العامة.