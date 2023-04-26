روسيا تتهم أطرافا خارجية بتأجيج الوضع في السودان

قالت أنا يستجنيفا نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة إن العديد من اللاعبين الخارجين "قاموا بشكل مصطنع بتعجيل" عملية نقل السلطة إلى القوى المدنية في السودان.

وشددت على أن هذه الأطراف الخارجية فرضت ظهور عدة قرارات لم تنل أية شعبية في المجتمع وبين المواطنين في السودان.

وأضافت الدبلوماسية الروسية في كلمة لها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان الثلاثاء: "لقد شاهدنا كيف قام العديد من اللاعبين الخارجين بفرض عملية نقل السلطة بشكل مصطنع إلى القوى المدنية، وبفرض عدة قرارات لم يقبلها عامة السكان".

ووفقا لها، قامت عدة دول بـ"الترويج" كثيرا للاتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي، "الذي رغم ذلك لم يصبح منصة شاملة لمختلف القوى داخل السودان".

وشددت على أن عدة شخصيات سياسية ذات ثقل بقيت خارج نطاق هذا الاتفاق، حسبما ذكرت قناة "آر تي" الروسية.

وترى الدبلوماسية الروسية، أنه من المستبعد أن يقوم مثل هذا النهج بتعزيز انطلاق تسوية شاملة. وقالت: "تم ربط عملية فك الطوق عن المساعدات الدولية الحيوية للبلاد، بشكل مباشر بنقل السلطة إلى حكومة مدنية. ونتيجة لذلك، وقع الاستقرار الهش في البلاد ضحية فرض مثل هذه الديمقراطية من خلال الضغط والابتزاز".