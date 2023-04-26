وزيرة التنمية الألمانية: إجلاء عمال الإغاثة من السودان قد تكون له عواقب وخيمة

قالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، إن التسرع في إجلاء عمال الإغاثة الألمان والدوليين من السودان الذي يشهد معارك قد تكون له عواقب وخيمة.



وأكدت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "جنرال-أنتسايجر" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، أن ثلث السكان في السودان يعتمدون على المعونات الغذائية الدولية، والعدد في ازدياد يوميا.



وذكرت شولتسه أن موافقة أطراف النزاع الآن على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة خبر جيد، وقالت: "بهذه الطريقة يمكن إمداد المواطنين بالماء والخبز أو الدواء".



وأوضحت الوزيرة أن وقف إطلاق النار، قد يكون بداية لهدنة دائمة وحلا للصراع، وأضافت: "لأنه بذلك فقط يمكننا استئناف عملنا"، مطالبة بالتحديد بأن ينقل الجيش السوداني سلطته إلى حكومة مدنية، مؤكدة أن ألمانيا عملت على هذا الأمر في السنوات الأخيرة، ولا تزال تراهن عليه، وقالت: "لذلك أنهينا في عام 2021 التعاون فقط مع الحكومة العسكرية، لكننا لم نوقف الدعم للسكان".



واندلع قتال عنيف بين الجيش وقوات "الدعم العسكري" في السودان منذ أكثر من أسبوع.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، قُتل ما لا يقل عن 460 شخصًا وأصيب ما يقرب من 4100 في المعارك، ومع ذلك من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير.



وذكرت شولتسه أن إجلاء المواطنين الألمان من السودان كان أمرا لا مفر منه، وقالت: "في حالة نشوب نزاع عسكري يكون من واجب كل دولة إجلاء مواطنيها، هذا لا يجعل الأمر أسهل على السودانيين، ولا يمكنني إلا أن أتخيل الخوف هناك".



وتابعت شولتسه أنه لا ينبغي للغرب أن يسترخي لأن مواطنيه غادروا السودان، وقالت: "لدينا مسئولية أن ننظر إلى أبعد من ذلك، ونبقى منخرطين ونغتنم كل فرصة تسنح من أجل السلام والتنمية في السودان".