انتشر بين رواد مواقع التواصل في الجزائر، خبرٌ مفاده اتصال فريق إي سي ميلان الإيطالي لكرة القدم بمطعم يقع في مدينة تيارت بالغرب الجزائري.

تفاصيل القضية تعود لمطعم أكل سريع يحمل اسم نادي إي سي ميلان وشعاره، حيث كشف صاحب المطعم في فيديو أن الفريق الإيطالي العريق تواصل مع المطعم وهذا من أجل الاسم والشعار وبعض التفاصيل الأخرى.

وطالب النادي المطعم بحذف كل متعلقات النادي من المطعم والتوقف عن استغلال اسمه، وفق شبكة الحدث.

وأثيرت تساؤلات عن طريقة معرفة النادي بالمطعم، الذي يعتبر صغيرا ويقع في مدينة في الغرب الجزائري.

ورُجّحت إمكانية أن الذكاء الاصطناعي لفيسبوك هو من كشف اسم المطعم تحت لواء الخصوصية وحقوق الملكية، أما صاحب المطعم فقال إن أشخاصا تواصلوا مع النادي من أجل المحل واسمه.

من جهتها أكدت مديرية التجارة لولاية تيارت، أن الفريق لم يتواصل معها مباشرة، وحسب صاحب المطعم فالمحل سيغلق فقط لحذف الشعار والاسم وبعض تفاصيل النادي.