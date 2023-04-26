مواطنون عائدون من السودان: شكرا للرئيس وللجيش المصري اللي بنلاقيه في وقت الشدة

أكد أحد المواطنين العائدين من السودان، إلى مطار شرق القاهرة، أن الأوضاع في الخرطوم صعبة للغاية.

وقال خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء: «مكناش متخيلين إن الطيران هيجي لينا في الحتة دي، بس السلطات المصرية نسقت وجت، ومصر مبتنساش أولادها».

ومن جهته، وجه أحد المواطنين التحية للقوات المسلحة المصرية، معلقًا: «أحلى فرحة فرحتها في حياتي، إن ربنا نجانا بالقيادة المصرية، وتحيا مصر، القوات المسلحة عظيمة وعاملتنا معاملة كويسة ومجهود جبار وممتاز ووصولنا بالسلامة».

كما أكد آخر على التواصل الدائم من قبل المسئولين المصريين بالمواطنين في السودان، في لحظات صعبة، وذللوا كل الصعاب التي واجهوها.

وأضاف: «مصر دي أمي والواحد مبيعرفش قيمتها إلا لما بيكون بره، وشكرًا للرئيس السيسي وللجيش المصري العظيم اللي بنلاقيه في وقت الشدة»- بحسب وصفه.

يذكر أنه بلغ أعداد المواطنين المصريين الذين تم إجلاؤهم من السودان عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية إلى ٢٦٧٩ مواطناً.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء ١١٤٠ مواطناً مصرياً اليوم ٢٦ أبريل الجاري، حيث تم إجلاء ٤٤٣ مواطناً مصرياً من السودان عبر الإجلاء البري و٦٩٧ مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي من خلال تنفيذ ٧ رحلات عبر المجهود الجوي في اطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان.

هذا، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحاً وصول عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى ٢٦٧٩ مواطناً حتى الآن.