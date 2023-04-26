مفوضية اللاجئين: الوضع في السودان ضبابي ومعقد

وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، المشهد في السودان بـ"الضبابي والمعقد"، مؤكدة أنها توسع نطاق عملها لمساعدة الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في البلدان المجاورة للسودان، متوقعة أن تتسبب الاشتباكات الدائرة في زيادة موجات النزوح داخل البلاد وخارجها.

وأكدت المتحدثة الإقليمية للمفوضية السامية لشئون اللاجئين في شرقي القرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى "فايث كاسينا"، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الوضع شديد التقلب في الوقت الحالي، إذ شهدت المناطق حركة نزوح كبيرة بسبب الوضع الأمني.

ودعت المسئولة الأممية لتوفير تمويل لضمان القدرة على الاستجابة بفعالية لاحتياجات الناس، قائلة "نحن ممتنون للشراكة مع الحكومات والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، حيث أبقت الدول حدودها مفتوحة أمام حركة الناس، ونأمل أن يستمر ذلك في المستقبل".