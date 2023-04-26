أعرب الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في موسم عيد الفطر بثلاث أعمال سينمائية وهما "بعد الشر" بطولة علي ربيع، و"رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، و"مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، متمنيا النجاح وأن تنال أعماله إعجاب الجمهور.

وقال أوس أوس لـ"الشروق"، إنه كان لا يتوقع طرح أعماله في وقت واحد، حيث إنه انتهى من كل عمل منذ فترة زمنية كبيرة، متابعًا: "الإيرادات لا تهمني تماما فهي من اختصاص المنتج".

وأضاف أسامة، أنه يقدم كوميديا في كل الأعمال، ولكن كل شخصية مختلفة تماما عن الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا سيعرفه الجمهور عند مشاهدة الأفلام في السينما.

واستطرد: "أكثر عمل أبذل به مجهود جبار فيلم بعد الشر، فهو يعتمد على كوميديا الموقف".

جدير بالذكر يشارك أيضا محمد أسامة في فيلم مستر أكس بطولة النجم أحمد فهمي، وهنا الزاهد، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومن المفترض أن يتم عرضه موسم عيد الأضحى المقبل.