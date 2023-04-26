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طريق الأهلي..الترجي يعلن غياب نجمه عن الملاعب شهر كامل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 5:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 5:02 م

أعلن نادي الترجي التونسي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، غياب نجمه الليبي حمدو الهوني عن الملاعب لنحو شهر بداعي الاصابة.

وأفاد النادي في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهوني خضع لفحوصات إثر تعرضه لإصابة في مباراة الفريق ضد النجم الساحلي ببطولة الدوري التونسي أمس الثلاثاء، دفعت اللجنة الطبية لاخضاعه لعملية جراحية مساء اليوم.

ومن المقرر أن يخضع الهوني إلى الراحة لمدة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر، وفق نفس المصدر.

وبذلك، تأكد غياب اللاعب عن مباراة الإياب لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا ضد ضيفه شبيبة القبائل الجزائري مساء السبت المقبل على ملعب رادس.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين بالجزائر انتهت بفوز الترجي 1 / صفر يوم الجمعة الماضي.


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