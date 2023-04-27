رويترز: 15 سوريا لقوا حتفهم نتيجة الاشتباكات في السودان

قال القائم بالأعمال بالسفارة السورية في السودان، اليوم الأربعاء، إن 15 سوريًا قُتلوا نتيجة الاشتباكات الجارية في السودان.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، أضاف الدبلوماسي في تصريحات لمحطة «شام أف إم»، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين السوريين، مضيفا أن جميع أعضاء البعثات الدبلوماسية هناك بخير.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، متابعتها باهتمام شديد أوضاع السوريين المقيمين في السودان، متمنية لهم وللشعب السوداني الشقيق الأمن والسلامة.

وذكرت الخارجية السورية، في بيان لها، أنها أجرت اتصالات مع دول شقيقة وصديقة؛ للمساعدة في عملية إجلاء السوريين الراغبين بمغادرة السودان.

وأضاف البيان، أن السفارة السورية في الخرطوم، سجلت منذ اندلاع الأحداث في السودان قوائم بأسماء المواطنين الراغبين بالإجلاء، بالتعاون مع عدد من أبناء الجالية.

وأضافت: «تم بمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية إجلاء المئات من السوريين الراغبين من مدينة بورسودان، التي وصل إليها فريق من السفارة وإجلاء العشرات بمساعدة الأشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».

وتوجهت باسم الدولة السورية بالشكر لهذه الدول العربية الشقيقة، على جهودها الإنسانية المثمرة، كما توجهت بالشكر لروسيا الاتحادية على مساعدتها القيمة في هذا الإطار.