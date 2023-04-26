الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على حريق فناء في سوهاج

نشب حريق هائل في فناء بمركز دار السلام في محافظة سوهاج؛ نتيجة ماس كهربائي.



تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقي إشارة من مأمور مركز دار السلام، حول نشوب حريق بفناء في ناحية قرية الخيام.



وتبين نشوب الحريق بفناء ملك "م. أ. م. ع"، 58 سنة، مدير مدرسة، وامتد الحريق لفناء مجاور ملك "م. ر. م. ع"، 40 سنة، سائق.



تم الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.



وأفادا المذكوران بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بفناء الأول.



تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.