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أحيا المطرب الشعبي حمو بيكا واحدة من أقوى حفلات العيد بمدينة السادس من أكتوبر داخل الممشي السياحي سيتي بارك بحضور جماهيري كامل العدد والدخول مجانا في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وقدم بيكا باقة رائعة من أجمل أغانية التي تألق به خلال مشواره الفني بأكمله مثل أغنية "وداع يا دنيا وداع، حبيتك وجرحتيني، شمس المجره، أنتي معلمة، رب الكون ميزنا ميزة"، وتفاعل معه الحضور بترديد كلمات الأغاني والتصفيق واستمر الحفل لمدة ساعتين.

جدير بالذكر طرح بيكا مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم دلوني احلوينا وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نسبة مشاهدة عالية وردود أفعال إيجابية من الجمهور.