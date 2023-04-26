فريق هاس يرحب بتعديلات فورمولا-1 على سباقات المسافات القصيرة

رحب فريق هاس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بالتنسيق المعدل لسباقات المسافات القصيرة، والذي يتضمن تجربة تأهيلية ثانية.

وقال جونثر شتاينر للموقع الرسمي للفريق اليوم الأربعاء :"تجربة تأهيلية ثانية أفضل بكثير للجماهير، وأيضا لنا حيث أنها تمنح الإثارة... لدينا الكثير من الأشياء لفعلها في عطلة نهاية الأسبوع، القيام بتجربتين تأهيليتين، وسباقين، وأعتقد أن هذا جيد للرياضة".

وأضاف :"بالتأكيد أفضل الشكل الجديد لأن التجربة الصباحية يوم السبت لا جدوى لها حيث أنه لا يمكنك تغيير أي شيء في السيارة".

ووافق مسؤولو فورمولا- 1 يوم الأحد الماضى على إصلاح شامل لنظام سباق المسافات القصيرة، حيث يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة بداية من سباق جائزة أذربيجان الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع .

وتستضيف باكو أول سباق من أصل ست سباقات للمسافات القصيرة في عام 2023، والذي وفقا للشكل الجديد، سيتم تحديد شبكة الانطلاق لسباق المسافات القصيرة، من خلال تجربة تأهيلية مستقلة صباح السبت.

التجربة التي كانت تقام يوم الجمعة، والتي كانت تحدد المراكز على شبكة الانطلاق لسباق المسافات القصيرة، ستحدد ترتيب شبكة الانطلاق لسباق الجائزة الكبرى يوم الأحد، كما هو المعتاد في السباقات التي لا تشهد سباق المسافات القصيرة.

وستقام التجربة التأهيلية الإضافية يوم السبت وسيطلق عليها اسم التجربة التأهيلية المنفصلة أو " سبرينت شوت آوت" ولن يكون لها أى تأثير على السباق الرئيسى وستكون أقصر من المعتاد. وستستمر حصص التجارب الثلاث لمدة 12 ، 10 وثماني دقائق وستكون الإطارات الجديدة إلزامية في كل مرحلة.

ويبقى التأهل لسباق الجائزة الكبرى كما هو، حيث أن الحدث الرئيسي يوم الأحد لم يمس. التغييرات تعني أن السائقين والفرق لديهم حصة تجريبية واحدة بدلا من حصتين.

وتقام سباقات المسافات القصيرة الخمس الأخرى في النمسا، وبلجيكا، وقطر، وأوستن والبرازيل.

وستظل سباقات الجائزة الكبرى المعتادة كما هي، حيث تتم إقامة تجربتين حرتين يوم الجمعة، على أن تقام التجربة الحرة الثالثة والتجربة الرسمية يوم السبت، فيما يقام السباق يوم الأحد.