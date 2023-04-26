 وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت في زيارة تستمرّ ليومين - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت في زيارة تستمرّ ليومين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 7:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 7:45 م

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء اليوم الأربعاء إلى بيروت في زيارة تستمرّ ليومين.

ويلتقي عبداللهيان خلال زيارته عدداً من المسئولين اللبنانيين.


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