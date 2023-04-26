وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت في زيارة تستمرّ ليومين

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وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء اليوم الأربعاء إلى بيروت في زيارة تستمرّ ليومين.
ويلتقي عبداللهيان خلال زيارته عدداً من المسئولين اللبنانيين.