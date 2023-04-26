تقارير: طالبان قتلت داعشيا مسؤولا عن هجوم مطار كابول في 2021

أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء بأن حركة طالبان الأفغانية قتلت زعيم خلية تنظيم داعش المتطرف الذي يعتقد أنه مسؤول عن هجوم انتحاري مدمر على مطار كابول في أغسطس 2021.

وتوصلت الحكومة الأمريكية إلى هذا الاستنتاج على أساس معلومات استخباراتية ، حسبما ذكرت وسائل إعلام بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.

وقتل أكثر من 170 أفغانيا و13 جنديا أمريكيا في الهجوم الذي وقع خلال عمليات الإجلاء العسكرية الدولية من أفغانستان.

ومن غير الواضح ما إذا كانت طالبان قد استهدفت زعيم داعش، الذي لم يذكر اسمه، أو ما إذا كان قتل في إحدى المعارك بين طالبان ومسحلي داعش، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه قوله إن الولايات المتحدة لم تكن متورطة، وإن طالبان هي المسؤولة الوحيدة عن مقتل زعيم داعش.

وفي 26 أغسطس 2021 فجر انتحاري نفسه بالقرب من إحدى بوابات مطار كابول وسط عملية إجلاء محفوفة بالمخاطر للأشخاص الذين كانوا يحاولون الفرار من أفغانستان التي سيطرت عليها طالبان. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير.

وتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أمر بالانسحاب، لانتقادات لاذعة بسبب الرحيل الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان بعد 20 عاما.

ومع ذلك، في تقرير نشر مؤخرا عن العملية، ألقت إدارة بايدن باللوم إلى حد كبير على سلفه دونالد ترامب في الصعوبات التي واجهها.