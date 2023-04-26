إزالة المطبات العشوائية بطريق قرية بلصفورة المنشأة في سوهاج

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، المطبات العشوائية بطريق قرية بلصفورة المنشأة وتسويتها؛ لتيسير حركة المرور بالطريق.

وأكد محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، استمرار حملات رصد المطبات العشوائية وإزالتها فورا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالف ينشئ مطبا صناعيا دون الحصول على إذن أو تصريح.

وناشد "إمام"، المواطنين عدم إنشاء المطبات الصناعية بشكل عشوائي، إلا بتصريح مسبق من الوحدة المحلية، وإدارة المرور، وفي حال المخالفة يزال المطب بشكل فوري، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.