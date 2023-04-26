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أكد الفنان إيهاب فهمي، أنه تعرض للكثير من الهجوم بشأن دوره في مسلسل "حضرة العمدة"، معتبرا الهجوم دليلا على نجاحه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، أن الفن هو أحد أذرع القوى الناعمة للدولة.

ووجه الشكر لطاقم العمل، قائلًا "المخرج عادل أديب قاد السيمفونية الرائعة بتمكن شديد وبمشاركة المؤلف إبراهيم عيسى وبشكر كل زملائي".

وأوضح أن دور الفنان أن يعرض قضايا المجتمع للجمهور، معقبا "لازم الفنان يكون في عش الدبابير ولازم الفنان يساعد على وعي الجمهور".

وأكد أن العمل يتصدى للكثير من القضايا في المجتمع منها قضايا ختان الإناث، وقضايا المرأة في المجتمع، والزواج المبكر.

وتابع "مسلسل حضرة العمدة كان بيظهر الوجه القبيح للملائكية المزيفة.. وتصدى للكثير من المشكلات، المسلسل سيعيش كثيرا لأنه يناقش قضايا هامة وهو ليس وليد اللحظة".