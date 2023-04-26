وكالة: مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتدون على عميد كلية سورية

أصيب عميد كلية الزراعة في محافظة الحسكة السورية بجروح في الرأس، بعد تعرضه للضرب من قبل مسلحين موالين للجيش الأمريكي.

وقالت مصادر طبية في مدينة الحسكة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن عميد كلية الزراعة في الحسكة في فرع جامعة الفرات الحكومية، الدكتور قصي العمر، أصيب بجروح في الرأس وسحجات في الرقبة، بعد تعرضه لاعتداء بالضرب من قبل شخصين اقتحما مكتبه في مبنى الكلية، اليوم الأربعاء.

في الغضون، أوضح مصدر في فرع جامعة الفرات الحكومية أن شخصين اقتحما مكتب الدكتور قصي العمر، عميد كلية الهندسة الزراعية الواقعة في حي الكلاسة، الذي يسيطر عليه قوات "قسد"، واعتديا عليه بالضرب مستخدمين إحدى الأدوات المكتبية، ما أدى لإصابته بجروح تم نقله على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفت المصدر أن الشخصين من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، حيث عملا على تحطيم المكتب والاعتداء على العلم الوطني وصورة الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت سبوتنيك "الروسية" أن الكليات الجامعية والمدارس الحكومية السورية في محافظة الحسكة، تعرضت للتدمير والتخريب والاستيلاء من قبل الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له في قوات "قسد" خلال السنوات الماضية، كما تعرضت الكوادر التدريسية والتعليمية للتضيق والاعتقال والضرب والاعتداء، على حد قولها.