مواطنة عائدة من السودان: لما شفت جيش بلدي حسيت بالأمان وربنا يخليك لينا يا ريس

أبدت إحدى المواطنات المصريات، بعد عودتها من السودان إلى مطار شرق القاهرة، سعادتها بالمعاملة الطيبة التي تلقتها من أفراد القنصلية المصرية والجيش المصري.

ووجهت خلال لقائها على قناة «دي إم سي»، مساء الأربعاء، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللجيش المصري.

وعقبت: «أول ما شفت جيش بلدي حسيت بالأمان وارتحت وعيالي فرحوا جدًا، وربنا يخليك لينا يا ريس، فعلًا مصر أمان».

يذكر أنه بلغ أعداد المواطنين المصريين الذين تم إجلاؤهم من السودان عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية إلى ٢٦٧٩ مواطناً.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء ١١٤٠ مواطناً مصرياً اليوم ٢٦ أبريل الجاري، حيث تم إجلاء ٤٤٣ مواطناً مصرياً من السودان عبر الإجلاء البري و٦٩٧ مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي من خلال تنفيذ ٧ رحلات عبر المجهود الجوي في اطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان.

هذا، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، لافتا إلى وصول عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى ٢٦٧٩ مواطناً حتى الآن.