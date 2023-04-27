الكرملين يتعهد بالرد على مصادرة بولندا أموال حسابات السفارة الروسية

أكد الكرملين اليوم الأربعاء، أن روسيا سترد على مصادرة بولندا أموال حسابات السفارة والممثلية التجارية الروسيتين لديها.

ونقلت وكالة نوفوستي اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله ردا على سؤال: "هل يتعين على بولندا أن تنتظر إجراءات جوابية من قبل روسياردا على خطوتها: "يتعين، طبعا".

وكانت النيابة العامة البولندية قررت في وقت سابق مصادرة الأموال من الحسابات المصرفية التابعة للسفارة الروسية والممثلية التجارية في بولندا.

وأكد مصرف "سانتاندير"، الذي كان يقدم الخدمات للسفارة، عن وقف التعاون معها وإغلاق الحسابات.

وأشار السفير الروسي لدى وارسو سيرجي أندرييف، إلى أنه تمت مصادرة "كمية ملموسة" من الموارد بالدولار الأمريكي والزلوتي البولندي التي كانت على تلك الحسابات، مؤكدا أن ذلك يعتبر انتهاكا لاتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.