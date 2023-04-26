الصحة السودانية: استقرار في المستشفيات بعد الهدنة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية الدكتور محمد إبراهيم، إن «عدد المستشفيات العاملة الآن بالحد الأدنى من القوى العاملة، 100 مستشفى بالقطاعين الحكومي والخاص، من مجمل 134 مستشفى في ولاية الخرطوم».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، مساء الأربعاء، أن «مجمل الإصابات في الخرطوم منذ يوم 15 أبريل بلغ 2195 إصابة»، قائلًا إن «الوفيات الموثقة بإشهادات وفاة وتحويل إلى المشرحة 155 حالة».

ولفت إلى استغلال فترة الهدنة لتبديل الطواقم التي تعمل في المستشفيات، مشيرًا إلى أن «إدارة الأزمة توجب على الوزارة والأطقم الطبية التركيز على الحالات الطارئة».

وذكر أن هناك صعوبة في توصيل بعض المستلزمات للمستشفيات ذات التردد العالي؛ لقربها من الاشتباكات، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن هناك استقرارًا في عدد كبير من المستشفيات، بعد الهدنة.

وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، متوجهًا بالشكر إلى القطاع الصحي العريض الذي يقدم الخدمات تحت تلك الظروف.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن مقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يوم 15 أبريل الجاري.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، أن ولاية الخرطوم شهدت مقتل 169 شخصًا وإصابة 2403 آخرين.

ولفتت إلى تأثر 4 ولايات بالأحداث أمس الثلاثاء، وهي: «الخرطوم، وجنوب دارفور، وغرب دارفور، ووسط دارفور»، مشيرة إلى رصد 3 وفيات و23 إصابة، بولاية الخرطوم أمس.