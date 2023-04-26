المخرج عادل أديب: تقديمي تقديمه لمسلسل حضرة العمدة بمثابة صدقة جارية

قال المخرج عادل أديب، مخرج مسلسل حضرة العمدة، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني المنتهي، إنه كان حريصا على الاهتمام بكل التفاصيل في العمل.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة": "لما شفت النص كنت عايز أحدد نوعه إيه.. هو رومانسي أو كوميدي.. ولكن اكتشفت أنه في قرية تل شابورة وهي قرية رمزية.. وأي شيء هيكون موجود هيكون له رمز".

وأكد أن مسلسل "حضرة العمدة" يخاطب 60% من المجتمع، متابعًا "حضرة العمدة عمل يهدف لإعادة تفكير الناس في أمور لم تتحرك من مدة طويلة، وكان لدي إصرار لتقديم الكثير من مشكلات المجتمع".

وأوضح أنه قدم الكثير من الأعمال الدرامية المختلفة؛ ولكن تقديمه لمسلسل حضرة العمدة هو بمثابة "صدقة جارية".

وأكد أن مشاركته في هذا العمل كان من أجل تغيير فكرة الجمهور، في قضايا كثيرة في المجتمع.