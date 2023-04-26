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جعفر يكشف مستقبل سيف مع الزمالك

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 11:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 11:19 م

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك مصير نجله سيف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الأستمرار أو الرحيل في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري , ونجح اللاعب في تقديم مردود مميز منذ صعوده إلى الفريق الأول خلال إيقاف القيد للزمالك في الموسم الماضي.

وقال جعفر في تصريحات لقناة أون سبورت :" سيف أبن الزمالك ولدينا رغبة في بقائه مع الفريق ولا توجد رغبة في رحيله سوى في حال تلقي عرض خارجي مميز".

وأضاف :" المفاوضات تسير بشكل طبيعي في الوقت الحالي مع النادي من أجل توقيع عقد جديد".


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