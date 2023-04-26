المغرب: وصول رحلة جوية ثانية تقل 157 من المغاربة قادمة من السودان

حطت رحلة جوية ثانية تابعة للخطوط المغربية تقل 157 مواطنا مغاربيا قادمين من المغرب، مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء.

وكانت طائرة أولى قد حطت صباح اليوم قادمة من السودان وعلى متنها 136 مغربيا؛ ليصل مجموع المغاربة الذين تم إجلاؤهم من السودان حتى الآن إلى 293 شخصا.

وتمت عملية نقل المواطنين المغاربة تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس بتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى المغرب عبر جسر جوى في أحسن الظروف.

وكانت وزارة الشؤن الخارجية المغربية قد أصدرت بيانا - يوم الإثنين الماضي - "بأنه على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لتأمين عودة المواطنين المغاربة من السودان".

وقامت سلطات السفارة المغربية بالسودان - في مرحلة أولى - بتنظيم قافلة برية؛ انطلاقا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بورت سودان، ضمت 200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان أو الذين تزامن تواجدهم هناك.