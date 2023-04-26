 فيديو يوثق نشوب حريق في جناح طائرة أمريكية - بوابة الشروق
الأربعاء 26 أبريل 2023 2:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

فيديو يوثق نشوب حريق في جناح طائرة أمريكية

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 2:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 2:14 م
وثقت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي حادثة اندلاع حريق في جناح طائرة مدنية تابعة لأحد الخطوط الجوية الأمريكية.

وظهرت الطائرة في مقطع آخر وهي تقلع من المدرج والنيران مشتعلة في الجناح.

وتحدثت إحدى المسافرات على متن الرحلة عن الحادثة بأن صوتا مخيفا صدر فجأة وتحول الموقف إلى مشهد مرعب، ثم انتاب الجميع الذعر.

وتابعت: «لا أحد يعرف ما الذي يحدث، وأول ما يخطر في بال الجميع أن الطائرة سوف تنفجر».

فيما علقت صديقتها: «على الرغم من أنهم أخمدوا الحريق وتمكنا من الخروج ولكني لم أرغب أن تكون بداية عطلتي بهذا الشكل».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك