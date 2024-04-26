تقرير: إسبانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت ولكن بدون الرادار ومنصات الإطلاق

من المقرر أن تقوم إسبانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت من مخزوناتها، ولكن بدون الرادار ومنصات إطلاق الصواريخ سطح - جو الأمريكية الصنع، حسبما ذكرت صحيفة إلبايس اليوم الجمعة نقلا عن مصادر حكومية إسبانية.

ولم ترد وزارة الدفاع في مدريد على الفور على طلب تأكيد لما ورد بتقرير الصحيفة. وطلبت أوكرانيا بصورة متكررة أنظمة صواريخ باتريوت، بما في ذلك الرادار والقواذف (منصات الإطلاق)، لصد الهجمات الروسية.

وأوضحت صحيفة إلبايس أنه سيتم إرسال "عدد صغير" من الصواريخ، التي يتردد أن تكلفة كل منها تبلغ أكثر من مليون دولار.

وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد حث يوم الاثنين الماضى الدول الأعضاء على إرسال هذه الأنظمة إلى أوكرانيا، وفي حديثه في بروكسل قبل أسبوع، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس أيضا أعضاء حلف شمال الأطلسى (الناتو) إلى تقديم أنظمة باتريوت الاحتياطية لديهم.