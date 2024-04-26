مجلس النواب الألماني يمرر حزمة تشريعية تهدف إلى تعزيز الطاقة الشمسية

أقر مجلس النواب (البوندستاج) في البرلمان الألماني حزمة تشريعية، تهدف إلى تعزيز الطاقة الشمسية، من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات.

ومرر البوندستاج الحزمة التشريعية اليوم الجمعة وسيتم إحالتها الآن إلى المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات).

ووصفت جوليا فيرليندين، الزعيمة البرلمانية عن حزب"الخضر"، وهو واحد من الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم، الإجراءات بأنها "معززة" لمصادر الطاقة المتجددة وهي تشمل تخفيف القيود على الألواح الشمسية المصممة للتركيب على الشرفات.

وكان قد تم حظر إجراء يهدف إلى تعزيز تكنولوجيا الطاقة الشمسية، المنتجة في ألمانيا، من قبل الحزب "الديمقراطي الحر" وهو الحزب الثالث في الائتلاف. ويتمثل الهدف في تقويض وحدات الطاقة الشمسية الأرخص بشكل كبير المستوردة من الصين.

وتهدف الحكومة الألمانية إلى توليد 80% من الكهرباء، من خلال مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030، مقارنة بالرقم الحالي وهو أكثر من 50% .وأغلقت البلاد أسطولها من محطات الطاقة النووية ويجرى التخلص التدريجي من الفحم بسرعة.