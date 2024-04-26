الاتفاق على استحواذ الملياردير دانييل كريتينسكي على نسبة من قطاع الصلب في تيسنكروب

يعتزم الملياردير التشيكي دانييل كريتينسكي الدخول إلى أعمال الصلب التابعة لشركة "تيسنكروب" الألمانية.

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة في إيسن أنها ستقدم اليوم اتفاقا عقب أشهر من المفاوضات، مضيفة أن شركة كريتينسكي "إي بي سي جي" ستستحوذ في البداية على 20% من قسم الصلب لدى الشركة "تيسنكروب ستيل يوروب"، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عدم الكشف عن شروط الصفقة.

وأضافت الشركة أن الصفقة لا تزال مخططة للسنة المالية الحالية 2023/24 (حتى نهاية سبتمبر).

ولا يزال يتعين على السلطات المختصة والمجلس الإشرافي لـ"تيسنكروب" الموافقة على الصفقة.

وتجري الشركتان محادثات بشأن استحواذ "إيه بي سي جي" على نسبة 30% إضافية من نشاط الصلب في تيسنكروب، من أجل تأسيس مشروع مشترك بحصص متساوية بين الطرفين.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أجرت "تيسنكروب" مفاوضات علنية مع كريتينسكي حول دخوله في مجال الصلب. ويأمل رئيس الشركة ميجويل لوبيز أن يوفر هذا حلا لتكاليف الطاقة المرتفعة المتوقعة فيما يتعلق بالتحول إلى إنتاج أقل ضررا بالمناخ.