 أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار - بوابة الشروق
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أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
واشنطن - د ب أ
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 8:55 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 8:55 م

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الحكومة الأمريكية ستقدم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا.


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