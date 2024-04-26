أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الحكومة الأمريكية ستقدم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا.