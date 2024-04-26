تراجع إيرادات شركة هيكلر أند كوخ الألمانية لصناعة الأسلحة اليدوية

أعلنت شركة هيكلر أند كوخ، أكبر منتج للأسلحة اليدوية في ألمانيا، تباطؤ نمو مبيعاتها خلال العام الماضي بعد الازدهار الهائل لنشاطها في الولايات المتحدة في العام السابق.

وأعلنت الشركة اليوم، تراجع إجمالي حجم أعمالها السنوية بنسبة 1% إلى 301.4 مليون يورو (322.8 مليون دولار).

كما تراجع صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي بنسبة 43% إلى 28.7 مليون يورو.

من ناحيته قال ينس بودو كوخ الرئيس التنفيذي لشركة هيكلر أند كوخ، إنه على الرغم من ذلك فإنه راض عن أداء الشركة، لآن عام 2022 كان عاما قياسيا واستثنائيا بالنسبة للشركة.

ورغم تراجع المبيعات في 2023، فقد كان ثاني أفضل عام في تاريخ الشركة. وزادت المبيعات بشدة في 2022، نتيجة ازدهار المبيعات في الولايات المتحدة، وبخاصة قوة الدولار والذي ساعد في زيادة قيمة الإيرادات بشكل أكبر.

كانت الإدارة تتوقع عودة أعمالها إلى المعدلات الطبيعية خلال 2023.

يذكر أن هيكلر أند كوخ تضم حوالي 1100 عامل وتنتج البنادق الهجومية والرشاشات والقواذف الصاروخية والمسدسات، وبخاصة لجيوش دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقوات الشرطة.