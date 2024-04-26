رأى الإعلامي خالد أبو بكر، أن العمل في القطاع الخاص أفضل بكثير من العمل في الجهاز الإداري للدولة العام، مشيرًا إلى أن أصحاب الوظائف الخاصة يجب أن يشكروا الله كل يوم على عدم عملهم في القطاع العام.

وقال خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس: «اللي بيشتغل في القطاع الخاص لازم كل يوم الصبح يحمد ربنا أنه لا يعمل في القطاع العام، واللي بيشتغل في الوظيفة العامة لازم كل يوم يخرج يقول والنبي يا رب خرجني منها بسلام».

وأوضح أن رأيه بهذا الصدد نابع من تجارب شخصية ومعرفة، قائلا: «ليس كل ما يعرف يقال، الراجل اللي ماسك البلدي دي دلوقتي(الرئيس عبد الفتاح السيسي) الجنيه عنده براجل، أنا أتحدى يكون في حد من الرؤساء الثلاثة اللي مروا على مصر من عبد الناصر والسادات لمبارك فيهم من حارب الفساد زي الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأثنى «أبو بكر» على جهود الرئيس السيسي في مكافحة الفساد، قائلا: «هات لي واحد في مصر، مهما كانت مكانته، يقول: (لأني في هذه المكانة، فأنا معفي) محصلش، والأمثلة كثيرة وشغالة لحد الأمس، لكن ليس كل ما يعرف يمكن أن يقال».

وأكد أن الرئيس السيسي حقق نتائج ملموسة في حربه على الفساد، متابعا: «لو أن التاريخ يكتب للرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكتب بجدارة أنه حارب الفساد محاربة حقيقية نرى نتائجها كل يوم».