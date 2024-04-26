أمريكا تمنح مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار

أعلن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، اليوم، عن حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار، هي الأكبر التي تعلنها واشنطن لفائدة كييف حتى الآن.

وأبرز أوستن، في تصريحات، أن عواقب انتصار روسيا في حربها مع أوكرانيا ستكون عالمية وكبيرة، مشددا على أن أوروبا ستواجه تهديدا أمنيا لم تشهده من قبل في حال حصول هذه النتائج.

وكانت الولايات المتحدة قد كشفت، في وقت سابق، عن إرسالها في شهر أبريل الجاري صواريخ من نوع إيه تي إيه سي إم إس إلى كييف لأوكرانيا، يبلغ مداها 300 كيلومتر، لتكون بذلك واشنطن أكبر مانح للمساعدات العسكرية لكييف، إذ خصصت لها حتى الآن عشرات المليارات من الدولارات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

كما وافق مجلس النواب الأمريكي مؤخرا على حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 61 مليار دولار، تشمل أيضا شحنات أسلحة مطلوبة بشكل عاجل من سلطات كييف.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد طلب، في وقت سابق من اليوم، من الغرب إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى بلاده، لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية، مضيفا أن تعثر التمويل الأمريكي ساعد موسكو في المضي في أعمالها العسكرية.